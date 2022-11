E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Costa mudou de equipamento ao intervalo, trocando o amarelo com que jogou na 1ª parte por um todo preto que utilizou nos segundos 45 minutos. Isto porque a cor usada inicialmente era a mesma do adversário, no caso o P. Ferreira, algo que não é permitido segundo os regulamentos da Liga.

Curiosamente, o preto que usou na segunda metade também não era propriamente legal, já que também o árbitro equipou todo de negro. O regulamento diz que o "equipamento principal dos guarda-redes deve ser de cor distinta de todos os outros jogadores e dos membros da equipa de arbitragem".