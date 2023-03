Diogo Costa na Equipa da Semana da Liga dos Campeões

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, integra a Equipa da Semana da Liga dos Campeões. Apesar da eliminação frente aos italianos do Inter nos oitavos de final da prova, o guarda-redes esteve em bom plano não sofrendo qualquer golo na segunda mão realizada no Estádio do Dragão (0-0) Também o português Mário Rui, lateral do Nápoles, entra no onze da semana após a vitória caseira dos italianos sobre o E. Frankfurt (3-0) , alcançando assim os quartos de final da competição pela primeira vez da história do clube.Além dos dois internacionais portugueses, o 11 ideal da jornada da Liga dos Campeões conta ainda com Giovanni di Lorenzo (Nápoles), Minjae Kim (Nápoles), Manuel Akanji (Manchester City); Kevin de Bruyne (Manchester City), Hakan Çalhanoglu (Inter), Piotr Zielinski (Népoles); Victor Osimhen (Nápoles), Erling Haaland (Manchester City) e Karim Benzema (Real Madrid).