Diogo Costa: «Não conseguimos sair com o triunfo, mas ainda só estamos no final do 1º tempo»

Diogo Costa esteve em particular evidência em San Siro e adiou o golo do Inter Milão o mais possível, só não conseguindo parar o remate vitorioso de Lukaku (1-0). O guardião português explicou a vontagem do balneário em dar a volta."A força de querer fazer melhor. A vontade está lá. Todos tentamos dar o nosso melhor. Não conseguimos sair com o triunfo, mas ainda só estamos no final do primeiro tempo. Vamos procurar vencer o jogo no Dragão", garantiu o internacional luso à Eleven Sports"Apenas nos primeiros 15 minutos tivemos alguns problemas em encaixar na equipa do Inter. Desde então houve controlo, realizámos ajustes após o intervalo e em inferioridade numérica ficou difícil", frisou ainda Diogo Costa, garantindo que a "confiança é a mesma" que a equipa tinha antes do encontro da 1ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.