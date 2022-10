Diogo Costa: «Nunca pensei que fosse defender o outro penálti»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto derrotou o Brugge por 4-0, com Diogo Costa a ser um dos heróis ao defender dois penáltis. Depois de ter perdido nas duas primeiras jornadas, os dragões somaram o terceiro triunfo seguido, com os tentos de Taremi (33 e 70), Evanilson (57) e Eustáquio (60) a definirem a vitória em casa do já apurado Club Brugge, que ainda não tinha sofrido golos.

"Foi um jogo muito bem conseguido, apesar de ter defendido dois penáltis. A equipa esteve muito bem. Entrámos muito bem e fomos à procura de ganhar, jogámos de forma muito unida. Demos a cara e ajudámo-nos uns aos outros", começou por referir o guarda-redes.





Diogo Costa mostrou-se muito feliz com a exibição e definiu metas. "O meu objetivo é tentar fazer melhor que ele [Vítor Baía]. É para isso que treino. Quero continuar a aproveitar o sucesso que estou a ter, sabendo que vai haver momentos menos bons. Prometo trabalhar todos os dias para que o erro nunca apareça", referiu.E completou: "Só dependíamos de nós. O jogo em casa foi diferente, algo não correu bem, entrámos mal na 2ª parte, cometemos erros, mas neste jogo sabíamos o que eles nos tinham feito e viemos à procura de dar a melhor resposta.Pensei que tivesse ultrapassado a linha de golo. Nunca pensei que fosse defender o outro, concentrei-me em mim e no que o adversário ia fazer. É aproveitar esta fase. Há uma forte componente psicológica, mas o que eu faço é trabalhar todos os dias para estar sempre no melhor possível."