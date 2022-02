Diogo Costa ou Marchesín: Sérgio Conceição aborda escolha para a baliza no clássico

Diogo Costa está mais perto do regresso ao pleno e, no fundo, de poder ser opção para o clássico frente ao Sporting, mas a disponibilidade do jovem guardião para o clássico de amanhã permanece uma incógnita, como Sérgio Conceição sublinhou esta sexta-feira, não levantando o véu sobre a sua utilização ou a de Marchesín para o jogo com o Sporting."A minha escolha tem a ver com o facto de o Diogo estar ou não em condições. Não penso no jogo seguinte. Hoje apresentou melhorias e vamos ver a evolução até à hora do jogo, mas estou confiante que pode recuperar", afirmou.Recorde-se que a situação, por si só, exige uma gestão com pinças por parte do FC Porto , mas há outro dado a ter em conta, que se prende com o jogo com a Lazio, para a Liga Europa. Com Marchesín castigado, em virtude da expulsão frente ao Atl. Madrid no derradeiro encontro da frase de grupos da Liga dos Campeões, uma recaída de Diogo Costa deixaria Sérgio Conceição sem os dois principais guarda-redes, com a principal alternativa, nesse caso, a passar a ser Cláudio Ramos.