Diogo Costa, Pepe e Otávio já treinaram no Olival

Os internacionais portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio chegaram ao fim da tarde de ontem a Lisboa, oriundos do Qatar, onde ajudaram a Seleção Nacional a atingir os quartos de final do Campeonato do Mundo e, esta segunda-feira, já marcaram presença no Olival.Os três jogadores integraram a preparação do jogo com o Vizela, marcado para sexta-feira, referente à 3.ª e derradeira jornada do Grupo A da Allianz Cup. Em breve, o FC Porto divulgará o boletim clínico e já se perceberá melhor a situação de Pepe.