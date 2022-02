Diogo Costa: «Prefiro ter os adeptos adversários contra mim, dá-me mais prazer»

Diogo Costa foi titular no empate (2-2) em Roma que deu a qualificação na Liga Europa ao FC Porto ante a Lazio, garantindo o guarda-redes que foi "um jogo de muita personalidade" por parte dos dragões."A equipa sempre confiante. Faltou criar perigo no primeiro tempo, mas ajustámos esse pormenor ao intervalo e o reflexo está no resultado", começou por garantir o guarda-redes luso, assumindo que se sentiu confortável com a pressão dos adeptos laziale."Prefiro ter os adeptos adversários contra mim, dá-me mais prazer. Já os nossos são uma enorme ajuda", referiu, dando conta de que o "FC Porto joga sempre para ganhar" e que tentar conquistar a Liga Europa "não é exceção."Soubemos aguentar pressão da Lazio na ponta final e estamos de parabéns pelo jogo que realizámos", referiu também Diogo Costa à Sport TV.