Diogo Costa promete FC Porto "muito motivado" para vencer o Benfica

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional, é o protagonista da mais recente edição da Betano MAG, publicação que conheceu a luz do dia esta terça-feira. O clássico com o Benfica, da 10.ª jornada da Liga, marcado para sexta-feira, foi um dos temas abordados."Obviamente que são sempre jogos diferentes, não vou mentir. Certamente também é diferente para o Benfica. É um jogo que os jogadores gostam de jogar e os nossos adeptos gostam de ver. Posso dizer que a equipa vai estar muito motivada para conseguir a vitória", afirmou o guarda-redes que ganhou às águias nos três jogos em que foi titular."Talismã? Não devo pensar nisso. Cada jogo tem a sua história, não gosto de pensar nisso... Devemos viver o presente. Quando for o dia de jogo devemos focar-nos no jogo, no que é o jogo e não no passado. É tentar fazer com que o presente seja ainda melhor", ripostou Diogo Costa, para concluir sobre o tema com a revelação de como é vivida a semana que antecede os clássicos."Acho que acaba por ser igual. No dia do jogo, aquele bichinho, as borboletas no estômago que todos os jogadores devem sentir um pouco mais. Mas posso dizer que são umas borboletas boas, de querer dar alegrias ao nosso clube e aos nossos adeptos. Temos a responsabilidade de ganhar o jogo. Depois de entrarmos em campo as coisas fluem e tentamos dar sempre o nosso melhor", concluiu.