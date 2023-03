Diogo Costa recebe prémio de guarda-redes do mês de fevereiro da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Costa já recebeu o prémio de guarda-redes do mês de fevereiro da Liga Bwin, após ter sido distinguido pela terceira vez consecutiva esta época, numa votação feita pelos treinadores das 18 equipas que disputam a competição.O guardião do FC Porto, que já tinha conquistado os galardões referentes aos meses de dezembro e janeiro e ainda de outubro e novembro, mostrou-se satisfeito por este reconhecimento, num período onde sofreu somente dois golos no campeonato português.O internacional português, recorde-se, superou a concorrência de Bruno Varela (V. Guimarães) e de Odysseas Vlachodimos (Benfica).