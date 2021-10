Diogo Costa recebeu o prémio de melhor guarda-redes de setembro: «É uma motivação extra»

Diogo Costa recebeu hoje o prémio da Liga Portugal relativo ao melhor guarda-redes da Liga Bwin do mês de setembro, e não escondeu a sua satisfação.





"Sinto-me muito honrado e principalmente agradecido a quem votou para que fosse possível esta distinção. Sinto-me grato e para mim é mais uma motivação extra. Acima de tudo, é o resultado do trabalho, dedico-me todos os dias para o mesmo, faço tudo com humildade, trabalho a cada dia, e é nisso que me foco", revelou o guardião, de 22 anos, aos canais de informação da Liga Portugal.O titular do FC Porto levou a melhor sobre o benfiquista Vlachodimos e o sportinguista Adán.