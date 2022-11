Diogo Costa renova com o FC Porto até 2027 e cláusula sobe para os 75 milhões de euros

Diogo Costa renovou contrato com o FC Porto até junho de 2027, aumentando um ano à ligação anteriormente acordada. A cláusula do número 99 também aumentou, dos 60 para os 75 milhões de euros, confirmou Record.

O guarda-redes internacional português, de 23 anos, está nos dragões desde 2011/12, onde fez toda a formação até se estrear pela equipa principal, 2019/20. Leva 85 jogos a defender a baliza da equipa principal do FC Porto.





O herdeiro da camisola 99 de Vítor Baía assumiu a titularidade nas duas últimas temporadas e já conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. Nesta época, fez história na Liga dos Campeões ao tornar-se no primeiro jogador a defender um penálti e a fazer uma assistência no mesmo jogo (no 3-0 do FC Porto em Leverkusen) e já defendeu três penáltis em três jornadas consecutivas na presente edição da Champions, um recorde absoluto.Tem sido alvo de cobiça de vários tubarões europeus e terá no Qatar, este mês a montra do Mundial para se valorizar ainda mais. De recordar que Diogo Costa assumiu a titularidade na Seleção Nacional no playoff de apuramento para o Mundial, estatuto que deverá manterá na prova mais importante de seleções.