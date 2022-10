Diogo Costa revela o nome dos guarda-redes que tem como referências

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Betano Portugal (@betano_portugal)

Protagonista da próxima edição da Betano MAG, que será publicada na íntegra esta terça-feira, o guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional, Diogo Costa, falará, entre outras coisas, dos jogadores que lhe servem de inspiração entre os postes."Confesso que via muito o Iker [Casillas], também gostava de ver, na altura, o Buffon, depois comecei a ver o Neuer também. Foram guarda-redes com quem tentei aprender... Depois o Helton, também via muitos vídeos do Vítor Baía. Tirando um pouco dali e de acolá, tentei fazer um só", admite Diogo Costa, no excerto da entrevista que já foi dado a conhecer.Desse lote de referências, três deles deixaram marca no FC Porto, nomeadamente Vítor Baía e Helton, que até estiveram presentes na cerimónia de renovação do contrato de Diogo Costa com os dragões, e Iker Casillas, que nessa altura deixou uma mensagem ao atual dono da baliza portista.