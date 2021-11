Diogo Costa: «Sinto uma união muito mais forte»

Figura maior da edição da revista 'Dragões' deste mês, Diogo Costa concedeu uma extensa entrevista à publicação azul e branca. Entre outros temas, abordou a campanha coletiva do FC Porto esta temporada."Estou a gostar muito da equipa. Sinto uma união muito mais forte, sinto uma boa evolução a nível tático e do nosso futebol. Estou a gostar muito do nosso estar em campo", referiu o guardião, de 22 anos, analisando mais ao pormenor as ambições do FC Porto na Champions: "Um clube como o nosso não tem de ter medo de quem vai enfrentar. Interpretamos os jogos sempre da mesma forma, que é para vencer, seja contra quem for. É bom jogar a Champions, por ser um palco diferente, mas também sabemos que para nós o mais importante é o campeonato."Sobre o trabalho diário entre guarda-redes, que conta com o novo técnico Vedran Runje, Diogo Costa ressalva o "trabalho muito bom" e o "respeito que existe entre todos", ele que, como se sabe, destronou Marchesín da baliza azul e branca. Sérgio Conceição é um treinador que "obriga os jogadores a estarem sempre no 'red line'", o que ajuda o plantel a "exprimir ao máximo" as suas capacidades.