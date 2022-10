Diogo Costa sobre Sérgio Conceição: «Está marcado na minha carreira»

Antes de toda a gente, foi Sérgio Conceição quem viu qualidades em Diogo Costa para os grandes palcos do futebol. O treinador apostou nele como titular da baliza do FC Porto e, logo de seguida, veio o onze da Seleção Nacional. Será, por isso, Sérgio Conceição o treinador mais marcante na curta carreira de Diogo Costa?"Sim, pelo facto de me dar essa oportunidade e pela forma como ele lida connosco, com a vida e a maneira de ele ver o futebol. Pela sua personalidade, claramente que está marcado na minha carreira. Tem sido muito bom trabalhar com ele, é um treinador que nos obriga claramente a estar sempre no nosso melhor, que exige muitos de nós, mas se formos a ver o que nos exige é sempre o melhor para nós. Por isso, é muito gratificante ter uma pessoa que olha por nós assim. É sempre muito bom", respondeu o guarda-redes, em entrevista à Betano MAG.