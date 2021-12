Diogo Costa sugerido à Lazio

A Lazio, segundo escreve a imprensa italiana, está no mercado à procura de um guarda-redes, uma vez que Maurício Sarri não está totalmente satisfeito com Pepe Reina. E de acordo com o jornal ‘La Repubblica’, o nome de Diogo Costa terá sido proposto por Jorge Mendes e integra uma ‘short list’ composta ainda por Kepa Arrizabalaga – o preferido de Sarri – e Alex Meret, que estará de saída do Nápoles.

Uma potencial investida por Diogo Costa iria obrigar o próximo adversário do FC Porto a abrir (e bem) os cordões à bolsa, não estivéssemos a falar do atual titular, como de um jovem blindado por um contrato até 2026 e uma cláusula de 60 M€.