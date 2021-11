Diogo Costa: «Terminar aqui? Não sabemos o dia de amanhã, mas seria um grande orgulho»

Diogo Costa tem apenas 22 anos e só esta época se assumiu como titular da baliza do FC Porto. No entanto, numa situação hipotética, fizesse toda a carreira de azul e branco, terminaria feliz? Em entrevista à revista Dragões, o jovem deixou claro o seu sentimento pelos azuis e brancos."Sim, não me importaria nada, mas nunca sabemos o dia de amanhã. Para mim seria um grande orgulho e uma grande honra poder representar sempre o clube do meu coração", referiu, reiterando a importância, já manifestada anteriormente, de honrar o 99 que carrega nas costas: "É uma responsabilidade enorme, porque quero dar sequência ao êxito desse número. Para mim é também um grande prazer que o Vítor me tenha atribuído esse número sem que lho tenha pedido."Desafiado a comentar o que é 'ser Porto', Diogo Costa resumiu-o assim. "Paixão todos os dias pelo trabalho. Vontade de ganhar todos os jogos, seja contra quem for. E viver cada dia como se fosse o último", disse. O guarda-redes apontou Cristiano Ronaldo como o avançado mais difícil que já enfrentou, naturalmente em contexto de Seleção Nacional e partilhou o seu maior desejo como jogador do FC Porto: "Ganhar uma Champions com o clube."