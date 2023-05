Diogo Dalot: «Diogo Costa tem capacidade para ser uma referência mundial»

Diogo Dalot inaugurou esta tarde o Padel Athletic Club, um projeto que encabeça na cidade do Porto junto de Paquito Navarro, espanhol que é referência mundial da modalidade.O lateral do Man. United falou de uma série de assuntos, destacando-se as referências ao FC Porto, clube da sua formação e com frases bem elogiosas para Diogo Costa, em função da sua propalada e possível transferência para o clube inglês, bem como a Sérgio Conceição."É o que se costuma dizer, é o futebol. Se me perguntar se tenho dúvidas de que o Diogo é um guarda-redes com uma qualidade acima da média e tem capacidade para ser um dos melhores do Mundo, eu digo-lhe que tenho 100 por cento de certeza que sim. Cresci com ele, é meu amigo, tenho uma grande relação com ele e sei que ele tem essa capacidade para ser uma referência a nível mundial. Se vai ser no United ou se vai ser noutro grande clube da Europa, não sei, mas o que sei é que desejo o melhor para ele e que tenha o maior sucesso do mundo. Já tem demonstrado no FC Porto que é um guarda-redes diferenciado, tem dado muita ajuda ao FC Porto e se por lá continuar, ficarei extremamente feliz também. Se sair, espero que tenha o maior sucesso.""Penso que quebrou agora mais um recorde de treinador com mais jogos no FC Porto. Acho que isso também diz muito daquilo que tem sido o trabalho dele nos últimos anos. É um treinador à Porto, como se costuma dizer, e tem sido fundamental para o clube. Os resultados falam por si e a qualidade dele ninguém pode questionar."