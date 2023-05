Diogo Dalot: «Espero luta até ao fim e que o FC Porto saia campeão»

Diogo Dalot inaugurou esta terça-feira, no Porto, o Padel Athletic Club, aproveitando para mostrar toda a sua crença no título do FC Porto."Não foi por acaso que escolhi a cidade do Porto para este projeto, pois tenho uma ligação forte a esta cidade. Desde muito pequeno que vivo esta cidade, que venho cá muitas vezes, agora menos do que gostaria porque tenho estado fora do País. Mas a minha ligação ao Porto cidade e clube vai estar sempre presente onde quer que esteja e como é lógico gosto de acompanhar e de torcer pelo FC Porto para que ganhe muitos títulos", registou o internacional português, deixando bem claro que tem fé em mais um sucesso dos dragões: "Ainda estou a torcer para que ganhe este ano, sei que não vai ser fácil, mas o FC Porto já deu muitas provas de que luta até ao fim e espero que este ano seja igual.""Podia estar aqui a dar muito indícios do que é a capacidade do FC Porto de lutar até ao fim, pois foi aquilo que já demonstrou ao longo dos anos. Pode estar sete, oito, dez pontos atrás e conseguir ser campeão ainda, é isso que caracteriza muito o clube, essa capacidade de lutar até ao fim, de não desistir. Acho que é o que caracteriza os adeptos, os jogadores e, como adepto, neste caso, espero que haja luta até ao fim e que o FC Porto saia campeão", disse ainda o lateral do Man. United.