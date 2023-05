Diogo Leite é muito feliz em Berlim, mas...: «Não sei o meu futuro»

Diogo Leite, defesa central de 24 anos que o FC Porto emprestou ao Union Berlin, da Bundesliga, ainda desconhece o que o futuro lhe reserva. No contrato de cedência, o clube alemão reservou a opção de compra do seu passe por 7,5 milhões de euros, mas ela ainda não foi exercida, apesar do estatuto de titular que conquistou na equipa."Não consigo responder a essa questão. Estou muito feliz em Berlim, mas não sei o meu futuro. Depende muito do Union. Sinto a confiança de toda a gente. Fiquei impressionado pela maneira como me receberam e trataram, desde dirigentes, até treinadores, companheiros de equipa e adeptos. Espero que tudo corra bem e vamos ver o que acontece no final da temporada", afirmou Diogo Leite, numa entrevista ao 'Bild' publicada esta quarta-feira.Nessa mesma entrevista, o jovem central falou do elogio que recebeu de Pepe, que em 2019 o apontou como "melhor defesa central" a jogar em Portugal. "Para mim, ele é uma grande referência, não só como jogador de futebol, mas também como pessoa. Ajudou-me muito quando chegou ao FC Porto e continuar a ajudar-me até hoje. Somos amigos e falei com ele antes de vir para Berlim. Ele me deu conselhos que tento seguir, porque esta é minha primeira experiência no estrangeiro e ele já passou por muita coisa", acrescentou Diogo Leite.