Diogo Leite oficializado no Union Berlin: «Ansioso por um novo desafio na minha carreira»

O Union Berlin oficializou este sábado a chegada de Diogo Leite, central português emprestado pelo FC Porto, com opção de compra.O jogador, de 23 anos, falou ao site do seu novo clube e mostrou-se entusiasmado com esta aventura no futebol alemão. "Depois de cinco anos como profissional em Portugal, estou realmente ansioso por um novo desafio na minha carreira. Em Berlim vejo a possibilidade de me afirmar numa liga europeia de ponta, de jogar na Liga Europa e de evoluir ainda mais. Com minha experiência internacional, quero contribuir para uma temporada de sucesso do Union nas três competições."Oliver Ruhnert, diretor geral do clube, também se mostrou feliz com a contratação. "No Diogo vemos um jogador altamente empolgante, ainda em desenvolvimento, que já ganhou experiência internacional. Além disso, é flexível e versátil, o que é bom para que tenhamos mais opções ao nível defensivo."