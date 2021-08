Diogo Leite renovou com o FC Porto antes de ser emprestado ao Sp. Braga

O central Diogo Leite já foi oficialmente apresentado como reforço do Sp. Braga, por empréstimo do FC Porto. Mas o internacional sub-21 português renovou contrato por um ano com o FC Porto antes de ser formalizada essa cedência aos arsenalistas.





O nome do defesa-central consta da última lista divulgada pela Liga Portugal, mas como tendo prorrogado o vínculo com os portistas. O seu contrato com os dragões era válido até 2023 e, segundo apurámos, foi prolongado até 2024.