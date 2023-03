Diogo Leite: «Respeitei sempre as decisões do Sérgio Conceição»

Treina na floresta, passa todos os dias pelas ruínas do muro de Berlim e convive com os fãs no hotel da equipa. Cedido pelo FC Porto ao Union Berlin, o defesa vai torcer pelos dragões contra o Sp. Braga, amanhã (18 horas). Uma entrevista exclusiva a Diogo Leite para ler na íntegra na Sábado Tristeza tenho, porque todos os jogadores querem jogar, mas rancor ou mágoa, não. Respeitei sempre as decisões do Sérgio Conceição. E tenho a consciência tranquila porque sempre dei o máximo, até porque o FC Porto é o meu clube do coração.