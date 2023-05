Diogo procura superar marca frente ao Casa Pia

O jogo deste domingo com o Casa Pia pode ser especial para Diogo Costa. Se não consentir qualquer golo frente ao Casa Pia, o guarda-redes, de 23 anos, eleva para 16 os encontros do campeonato com a sua baliza intacta, superando a marca da época passada.





De resto, são já três os jogos consecutivos em que o internacional português manteve as redes a zero (P. Ferreira, Boavista e Arouca), revelando-se uma peça fundamental para a consistência defensiva apresentada pela equipa. No total do campeonato, Diogo Costa marcou presença em 30 jornadas, deixando para Cláudio Ramos apenas um jogo.