Reunião entre Inter e Inzaghi: tensão após derrota na Serie A com FC Porto à vista

O Inter iniciou, na manhã de ontem, a preparação da partida diante do FC Porto, na ressaca da derrota por 2-1 em casa do Spezia, na sexta-feira. Depois do treino, o técnico Simone Inzaghi esteve reunido durante o almoço com o CEO Giuseppe Marotta e ainda com o diretor desportivo Piero Ausilio, num encontro que não é inédito, sobretudo depois de uma derrota, mas onde foram deixadas algumas ideias fundamentais.





Segundo reportou a ‘Gazzetta Dello Sport’, os responsáveis do Inter pediram ao treinador uma reação imediata da equipa, não apenas na decisão da eliminatória da Liga dos Campeões frente ao FC Porto, mas também tendo em vista o jogo da Serie A com a Juventus, no próximo domingo.