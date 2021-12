Direitos de formação de Zaidu estão pagos, garante Francisco J. Marques

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, assegurou esta quarta-feira, através da sua conta no Twitter, que os direitos de formação de Zaidu estão pagos e negou a existência de qualquer impedimento de inscrição de jogadores por parte da SAD."É falso que o FC Porto esteja impedido de inscrever jogadores e é falso que o FC Porto tenha uma dívida com o Jega United, da Nigéria. O FC Porto nunca soube da existência sequer deste clube, quanto mais que reclamava direitos de formação relativos ao jgoador Zaidu. Quando foi notificado efetuou o pagamento", escreveu, asseverando que "quando houver renovações ou contratações [os jogadores] serão normalmente inscritos".No caso da notícia de Record , notar a existência de confirmação da informação por parte de fonte identificada com o processo.