Diretor da European Leagues: «O FC Porto é um caso de estudo»

Decorre no Estádio do Dragão a 40.ª Assembleia Geral da European Leagues, a reunir mais de 1.000 clubes de 40 ligas profissionais e 34 países do Velho Continente. Jacco Swart, Managing Director da Europen League, concedeu algumas declarações ao site do FC Porto, cujo presidente Pinto da Costa foi o anfitrião da Assembleia."Reunimo-nos duas vezes por ano para discutirmos todos os assuntos relevantes do futebol europeu. A Liga Portugal organizou este evento no Porto e estamos muito felizes por poder estar aqui. O Dragão é um estádio lindo, o FC Porto é um clube fantástico e o último de fora dos Big Five (Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha) a ganhar a Liga dos Campeões", começou por dizer, em referência ao título europeu conquistado pelos portistas em 2004, diante do Monaco, na final de Gelsenkirchen."Defendemos que os jogos sejam imprevisíveis e que as competições só se decidam no final, por isso achamos que o FC Porto é um caso de estudo e um exemplo muito bom do que é ter sucesso a nível interno e europeu. Também sabemos que hoje em dia os desafios estão um pouco por todo o lado no futebol português, mas estamos confiantes de que encontraremos boas soluções entre a Liga, os clubes e, possivelmente, a Federação", acrescentou.O evento decorre longe do olhar da comunicação social, estando prevista uma conferência de imprensa a propósito desta reunião da European Leagues para esta sexta-feira, às 12h30, no Pavilhão Rosa Mota, já dentro do programa do 'Thinking Football'.