Diretor do Ajax 'confirma' Francisco Conceição: «Estava a ir bem no FC Porto e escolheu-nos»

Gerry Hamstra, diretor do Ajax, confirmou, ainda que de forma indireta, a contratação de Francisco Conceição. Em declarações à imprensa holandesa sobre os movimentos de mercado do emblema de Amesterdão, Hamstra deu o exemplo do jovem extremo português para explicar a política de contratações do clube."O nosso departamento de scouting está atento aos mercados de Espanha e Portugal. Diz alguma coisa que um rapaz talentoso e que está a ir bem no FC Porto queira escolher-nos. Por um lado, desejamos sempre ter jogadores prontos para substituir quem é digno de Champions, mas aqui continuamos a pensar no longo prazo. A rapidez com que a adaptação acontece depende de vários fatores. Imagino que seja um pouco mais rápido para um português do que com um rapaz que venha da América do Sul. Então vemos Conceição como um exemplo para ser o sucessor do Antony, por exemplo", disse Gerry Hamstra.De recordar que Francisco Conceição já deu o último passo rumo à assinatura do contrato por cinco temporadas, até 2027, com o multicampeão holandês, ao ter realizado e superado os indispensáveis exames médicos. A oficialização deve estar para breve, apesar do jogador ter feito uma publicação nas redes sociais esta quarta-feira em Portugal.