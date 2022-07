Diretor do Atl. Mineiro diz não ter proposta por Zaracho e avisa FC Porto: «Não queremos vender»

Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, garante que, para já, não recebeu qualquer proposta do FC Porto por Zaracho, médio que está na agenda dos dragões. Em declarações à RTP 3, o dirigente deixou também o aviso de que, neste momento, o emblema de Belo Horizonte não quer negociar o jogador."Não recebemos nenhuma proposta nem ninguém nos procurou. E se o FC Porto procurou alguém que não o Atlético Mineiro então está errado. Não. Não temos interesse em vender. Se o FC Porto nos consultar... Mas eu não tenho essa proposta. E a posição do Atlético é não querer negociar o jogador", referiu Rodrigo Caetano, que recordou que há objetivos para cumprir."Disputamos a liderança do brasileirão e temos umas quartas da Libertadores para disputar", frisou.Confrontado com a contratação de Gabriel Verón, extremo considerado importante para o Palmeiras, Rodrigo Caetano traçou diferenças. "O Veron é um jovem que não era titular do Palmeiras. Então é diferente", sinalizou.