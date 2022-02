Dirigente do West Ham diz que Pepe terá "final de carreira adequado" após desacatos com Sporting

Os desacatos do clássico do Estádio do Dragão ainda dão que falar, tendo em conta os cerca de cinco minutos de altercações entre jogadores, treinadores, dirigentes e vários agentes desportivos de FC Porto e Sporting. Desta feita, o olhar é centrado em Pepe, um dos jogadores que viram o cartão vermelho da mão do árbitro João Pinheiro.Em Inglaterra, o momento não escapou ao olhar atento de Karren Brady, vice-presidente do West Ham e também membro da Câmara dos Lordes. A empresária e escritora, de 52 anos, antecipou um "final de carreira adequado" a Pepe, acreditando que o internacional português deve ficar ligado ao futebol, mas que não devia."O facto de um homem poder despertar tanto ódio e falta de respeito é um bom motivo para lhe fechar as portas de um estádio de futebol", escreveu num artigo de opinião no jornal 'The Sun'."Já não lhe resta muito da carreira de futebol. Ele fará 39 anos na próxima semana e dizem que será suspenso por dois anos. Quer isso aconteça ou não, os futebolistas precisam de perceber que não estão em campo para maltratar os adversários", adiantou ainda Brady, nomeando vários casos que levaram a que Pepe fosse falado por motivos menos dignos durante a carreira.Entre os quais, a dirigentes dos hammers recordou o pisão do central, então no Real Madrid, à mão de Lionel Messi, e também o momento em que Pepe, também pelos merengues, "pontapeou Casquero [jogador do Getafe] duas vezes, uma na canela e outra nas costas". "A loucura dele contra o Sporting teve grandes similitudes com estes casos", deu conta a empresária inglesa, que atribuiu o "caos" no Dragão às ações de Pepe no relvado.Recorde-se que o central portista está suspenso preventivamente