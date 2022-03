O FC Porto já pagou os 2,5 milhões de euros devidos ao Grémio relativamente à tranche em falta no plano de pagamentos de Pepê. Isso mesmo foi confirmado por Romildo Bolzan, presidente do tricolor, ao portal brasileiro 'Zero Hora'. "Quitou na FIFA", disse o dirigente.Recorde-se que o Grémio acionou o FC Porto no organismo que rege o futebol mundial, que por sua vez notificou o FC Porto para proceder ao pagamento do valor em falta, além de uma multa e juros. O emblema brasileiro tem ainda mais uma parcela para receber por parte dos dragões, de forma a completar o pagamento dos 15 milhões de euros pelos quais foi acordada a transferência.