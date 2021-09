Do "Diogo Costa de Champions" às "boas perspetivas": notáveis analisam At. Madrid-FC Porto

O FC Porto empatou na quarta-feira com o Atlético Madrid (0-0), na partida da primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, em que os dragões viram um golo anulado pelo VAR a Taremi. Num duelo de toada dividida, com ocasiões de golo de parte a parte, as mais flagrantes chances pertenceram ao conjunto português, nomeadamente numa bola ao poste enviada por Otávio, e num tento anulado a Taremi, já na parte final no desafio, que dão um sabor 'amargo' ao empate para o conjunto portista. Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a partida.





"O FC Porto fez um jogo muito lúcido e assertivo. Jogadores com espírito de equipa e de solidariedade. Salientar a exibição de Diogo Costa, que foi fantástico, de Champions. E depois aquele golo anulado ao Taremi, só se for pela mão e mesmo assim..."

"Jogo muito tático, com as duas equipas encaixadas. Houve poucas oportunidades e algumas dúvidas no golo anulado ao Taremi. As substituições melhoraram o jogo e o Diogo Costa merece uma palavra por ter sido novamente preponderante"

Eduardo Luís, ex-jogador

"Um resultado excelente num campo difícil e o FC Porto até se pode lamentar por não levar a vitória, que na minha opinião até seria mais justo. Mas gostei da exibição, deixa boas perspetivas para aquilo que pode vir a ser esta fase de grupos"

Cristiano Pereira, ex-hoquista