Do olhar "fulminante" a Nuno Almeida à braçadeira no chão: os poucos arrependimentos de Conceição

Sérgio Conceição já cumpriu 300 jogos ao serviço do FC Porto como treinador e garante ter poucos (ou nenhuns...) arrependimentos neste percurso."Todos os dias aprendemos com toda a gente, se somos apaixonados pelo que fazemos há uma evolução normal nesse plano. Ao nível emocional sou exatamente o mesmo, vocês não notam (risos). Arrependo-me, se calhar, de ter olhado de forma fulminante para o Nuno Almeida, de atirar o casaco e a braçadeira ter ido junto e eu não ter reparado... Há alguns arrependimentos nesse sentido, mas nas grandes decisões não me arrependo de nada. Normalmente são bem pensadas e naquele momento acho que é o mais justo. Por isso, não me arrependo de nada. Cometi erros, claramente, mas serviram para a evolução que falei", afirmou este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão.