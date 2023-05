«Do Sporting e Santa Clara desde pequeno»: reações à vitória do FC Porto frente ao Famalicão

Record falou com conhecidos adeptos do FC Porto acerca da vitória (2-4) dos dragões frente ao Famalicão, a contar para a 33.ª jornada da Liga Bwin."Foi uma boa vitória, importante e valorizada pelo adversário. O jogo poderia ter ficado decidido no início, porque, além dos golos, teve mais oportunidades para aumentar a diferença. Taremi está de parabéns pelos quatro golos que marcou.""O FC Porto entrou forte, fez dois golos mas baixou a velocidade, o Famalicão equilibrou e chegou ao empate. Quando o Pepê fez o que o treinador pedia desde o banco e passou a adiantar-se mais na faixa, o FC Porto desequilibrou e decidiu o jogo.""Não consigo perceber. Depois do jogo resolvido tivemos de sofrer. Se calhar foi para servir que no final serei do Sporting e Santa Clara desde pequeno. Houve algum bluff com o 2-2. Serviu para explicar que o Taremi é grande jogador de póquer."