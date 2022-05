Dodô está fora dos planos

Dodô não faz parte dos planos do FC Porto para a próxima temporada. Segundo apurámos, a informação, que circulou durante o dia de ontem, não se verifica.O brasileiro é jogador do Shakhtar Donetsk que, como se sabe, encontra-se sem competir, tal como as restantes equipas ucranianas, devido à guerra no país. Dodô, de 23 anos, é um defesa-direito que até já passou por Portugal, no V. Guimarães, a título de empréstimo precisamente por parte do Shakhtar, em 2018/19. O Transfermarkt aponta-o a um valor de mercado de 20 milhões de euros.Relativamente ao lugar no lado direito da defesa do FC Porto, neste momento não está prevista qualquer mexida, pois a perspetiva é que João Mário possa vir a consolidar-se como uma opção de primeira linha a nível internacional e, recorde-se, Manafá já estará disponível em 2022/23. De notar que a avaliação às necessidades de mercado só será fechada quando Sérgio Conceição entregar o seu habitual relatório de fim de época, em junho, a Pinto da Costa.Por fim, Estupiñan, avançado do V. Guimarães em final de contrato, não interessa aos dragões.