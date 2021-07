Dois compatriotas de Marega fazem testes no FC Porto B

Hamidou Diallo e Samba Koné estão à experiência no FC Porto B, apurou Record. Os dois jovens malianos procuram convencer António Folha de que merecem um lugar no plantel, que, como se sabe, ainda tem várias lacunas por preencher.





Ambos os jogadores chegam aos dragões depois de terem estado nos últimos seis meses em Espanha, ao serviço da formação secundária do Leganés. Diallo é médio e Koné avançado, sendo que nenhum deles conseguiu somar muitos minutos de utilização no país vizinho.Produtos das escolas de formação do Derby Académie, do Mali, os dois jovens estão à procura de uma oportunidade na Europa, sendo que o FC Porto é um clube que acompanham há muito fruto da presença de Moussa Marega.