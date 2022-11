Domingos Paciência: «Dimensão do FC Porto cresceu com os golos de Gomes»

Foi com Fernando Gomes como colega de equipa, já em final de carreira, que Domingos Paciência deu os primeiros pontapés na bola enquanto jogador da equipa principal do FC Porto, em 1988/89. Ainda antes disso, o agora treinador já tinha o bibota como grande referência."Fernando Gomes tinha muitos fãs, eu era um deles. Muitos cresceram a ter o Gomes como referência, a forma como ele fazia os golos, o quanto ele era importante no FC Porto e na Seleção Nacional. Os golos e a dimensão que atingiu fez com que FC Porto fosse cada vez mais conhecido e a dimensão do FC Porto cresceu com os golos do Gomes. Não haja dúvida que este é um momento muito triste para o FC Porto, porque perde um dos grandes, um dos melhores jogadores que teve", afirmou Domingos Paciência, em declarações à CNN, a propósito da partida de Fernando Gomes "Este é um dia muito triste para o futebol português e para o FC Porto", vincou Domingos, para concluir, depois, assim: "É um símbolo do FC Porto. Vivo este dia de forma muito pesada, porque vem à memória os princípios de carreira. Cresci com os seus conselhos, a vê-lo jogar, era um dos meus ídolos. É nestes momentos que recordámos o que foi como homem e o Gomes foi muito importante no meu crescimento e no de muitos jovens."