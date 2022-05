Domingos Paciência e a continuidade de Sérgio Conceição: «Todos os portistas acreditam que vai acontecer»

Antigo colega de equipa de Sérgio Conceição no FC Porto, Domingos Paciência acredita na continuidade do agora treinador no comando técnico dos azuis e brancos."Acredito que o Sérgio vá continuar, todos os portistas acreditam que isso vai acontecer. No entanto, é evidente que alguma coisa possa estar na cabeça do Sérgio, não sei até que ponto ele estará a pensar trocar o FC Porto. Conhecendo-o como conheço, sei que só o fará se for uma proposta essencialmente ambiciosa a nível desportiva. É isso que, neste momento, poderá mudar o pensamento do Sérgio, ir para uma equipa com ambições maiores do que o FC Porto. Isso não é fácil encontrar neste momento, daí eu acreditar que a continuidade dele vai acontecer", começou por dizer ao programa 'Bola Branca', da Rádio Renascença.Considerando "natural" que Marchesín pense em sair dos dragões, isto tendo em conta o processo de afirmação de Diogo Costa, "que poderá ser o guarda-redes do FC Porto durante muitos anos", Domingos Paciência perspetivou ainda a final da Taça de Portugal frente ao Tondela: "O favoritismo está do lado do FC Porto, depois da época que fez e da conquista do título tem tudo para fazer a dobradinha. No entanto, não há jogos fáceis tratando-se de uma final da Taça e a contingências do próprio jogo levam a que haja alterações no rendimento da equipa. O FC Porto tem de estar preparado, isto apesar de o Tondela vem de uma situação de frustação pela descida. É um jogo em que, se calhar, os jogadores e a estrutura quererão marcar a história da Taça de Portugal e vão fazer tudo para a conquistar".Para além de ter sido jogador do FC Porto, Domingos Paciência representou também o Sporting, no caso como treinador. O ex-avançado deixou muitos elogios à evolução do clube nos últimos anos. "O Sporting está a ganhar consistência, está mais organizado e mais bem liderado. O Rúben Amorim teve muito impacto naquilo que tem sido a gestão e liderança da equipa nestes dois anos e concordo com ele quando diz que o Sporting jogou melhor neste ano. No entanto, teve pela frente um FC Portomuito forte e regular, que fez com que o Sporting não conseguises conquistar o título", rematou.