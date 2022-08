Domingos Paciência: «Matheus Nunes? Pode mexer com o Sporting»

À margem de um almoço-convívio no Monte Aventino, no Porto, entre ex-jogadores da formação do FC Porto que nasceram entre 1963 e 1973, Domingos Paciência falou a Record, este sábado, do FC Porto-Sporting cujo pontapé de saída, no Estádio do Dragão, está marcado para as 20.30 horas. E, como não podia deixar de ser, abordou o tema do momento, a saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton na semana que antecedeu o clássico."[A saída de] Matheus Nunes pode mexer com o Sporting, porque a importância que tinha naquela equipa pode refletir-se durante o jogo. Agora, depende de muita coisa, pois há outros jogadores no plantel e quem o substituir vai querer fazer o melhor", devolveu Domingos Paciência ao nosso jornal.Antiga glória do FC Porto e ex-treinador do Sporting, Domingos também perspetivou o jogo de mais logo de uma forma mais generalizada: "Estou convencido de que o FC Porto está num bom momento, independentemente do jogo menos conseguido contra o Vizela. O FC Porto tem capacidade e qualidade para ganhar ao Sporting. A jogar em casa, perante o seu público, com um ambiente fantástico, acredito que o FC Porto ganhe."De qualquer forma, não se atreve a antecipar um resultado. "É sempre um clássico, o resultado é sempre difícil de prever e, à 3.ª jornada, muito mais, porque é normal que as equipas ainda não estejam no seu auge em função do período que é", concluiu.