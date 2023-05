«Em Braga, pensei que vinha para o FC Porto»: Domingos Paciência quase treinou os dragões

Domingos Paciência é um símbolo do FC Porto, sendo um dos jogadores com maior história no clube, mas não esconde a desilusão de nunca ter tido a oportunidade de treinar a equipa principal dos dragões. Em entrevista no programa 'Hora dos craques', no Porto Canal, o técnico, de 54 anos, revelou, no entanto, que chegou a ter conversas com Antero Henrique e Pinto da Costa para rumar ao FC Porto, a primeira delas em 2010, depois de levar o Sp. Braga ao segundo lugar no campeonato."A primeira época em Braga foi boa e na altura pensei que vinha para o FC Porto, por aquilo que tinha feito. Sempre tive esse sonho. Na altura, falei com o Antero, e ele disse-me que estava à procura de um treinador com mais experiência internacional, mas acabou por vir o André Villas-Boas. Fiquei em Braga, porque tinha mais uma época de contrato, mas senti que era difícil fazer uma época igual. A verdade é que não correu tão bem em termos de campeonato, porque ficámos em quarto lugar, mas conseguimos fazer um percurso internacional memorável, porque fomos desde a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões até à final da Liga Europa, em Dublin, foram 19 jogos. Deu-me currículo internacional e mais uma vez pensei que seria essa a oportunidade. Num aniversário em que estive com o presidente, ele veio ter comigo e disse-me: 'Olha, não sei se vais ou não para o Sporting, mas eu gostava que ficasses mais um ano em Braga, que depois serias treinador do FC Porto'. Eu disse 'presidente, eu adorava ficar mais um ano em Braga, mas não vou conseguir fazer melhor do que o que fiz'. Era impossível. Na semana seguinte, o André Villas-Boas abandonou a tal cadeira de sonho, mas já tinha dado a palavra ao Sporting, tinha tudo acertado", recordou Domingos.O antigo jogador dos dragões optou por rumar a Alvalade, mas as coisas não lhe correram de feição, já que foi dispensado três meses depois de assumir o comando da equipa. Uma decisão que não compreendeu."O projeto do Sporting tinha uma boa visão. Foi com o Carlos Freitas. Era uma renovação completa do plantel, entraram 16 jogadores nesse ano, bons jogadores, e o projeto era para ser campeão em dois anos. Acreditei que seria possível ser eu a alterar o percurso do Sporting e foi essa a minha decisão. Pela primeira vez fui para um grande que não o FC Porto, mas não o troquei, nunca troquei o FC Porto por nada. Sempre que o FC Porto mostrou desejo por mim, quer como jogador, quer como treinador da equipa B, estive lá. O projeto no Sporting era para dois anos, mas passou para três meses. A equipa estava muito bem e quando fomos jogar à Luz, se ganhássemos passávamos para a frente, e o presidente disse numa entrevista que íamos ser campeões. Como é possível um projeto de dois anos passar para três meses?", questionou o técnico, lembrando que em todos os clubes onde trabalhou na carreira lhe colocaram o rótulo do FC Porto.Domingos orgulha-se de nunca ter trocado os dragões por um rival e lembra que os filhos também nunca o fariam, muito embora Vasco tenha ido para o Benfica, mas via Boavista, depois de não ter encontrado espaço para se afirmar no FC Porto. O antigo craque portista deu o exemplo dos filhos de Sérgio Conceição, Rodrigo e Francisco, que passaram pelos rivais de Lisboa antes de ingressarem no FC Porto para considerar a situação natural."O Sérgio também teve lá o Rodrigo há pouco tempo, o Francisco também esteve no Sporting. Eles jamais trocariam o FC Porto por nada, como fez o pai, jamais trairiam o FC Porto. Tu só gostas de estar onde és desejado e o Vasco, a partir de determinado momento, queria seguir uma carreira e sentiu que o FC Porto não lhe daria um contrato profissional e foi para o Boavista. Em meio ano fez muitas coisas boas no Boavista e surgiu o Benfica. Disse-lhe 'tens de tomar uma decisão, o passado do teu pai jamais pode interferir no teu futuro'. Foi o que lhe disse", explicou Domingos.