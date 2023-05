Domingos Paciência revela as maiores mágoas na carreira

Domingos Paciência tem uma estátua no Museu FC Porto e não tem dúvidas de que o merece, por "estar nos 10 melhores marcadores da história do FC Porto, nos 10 jogadores com mais jogos e nos 10 com mais títulos".Ainda assim, o antigo avançado não esquece que há momentos da sua carreira que o deixam triste, um deles o facto de não ter conquistado uma competição europeia pelo FC Porto."A minha maior mágoa foi nunca ter conquistado uma competição europeia, mas temos de ter em atenção o momento. Cruzei-me com os melhores da história do futebol, Baresi, Ronaldo, Romário, Guardiola, as grandes equipas do Real Madrid, Barcelona, Milan, onde jogavam Van Basten, Gullit, Rijkaard e Papin. Para o FC Porto, ganhar a essas equipas era difícil, porque a diferença era muita, e mesmo assim estivemos numa meia-final frente ao Barcelona, foi o máximo onde consegui estar. Se tivéssemos ganho ao Milan tínhamos defrontado o Monaco, em casa, e poderíamos ter chegado à final", recordou Domingos, no programa 'Hora dos craques', no Porto Canal.De resto, o antigo craque portista também assume que há dois objetos que não gosta de ver no Estádio do Dragão, uma vez que lhe trazem memórias da final da Liga Europa que perdeu pelo Sp. Braga frente ao FC Porto."Tudo para mim é maravilhoso no Estádio do Dragão, menos duas coisas. É o quadro com o golo do Falcão, que não me traz boas recordações, e a baliza que está no museu. Mais nada", destacou. Recorde-se que a referida baliza foi aquela onde Falcão marcou o golo da vitória em Dublin.