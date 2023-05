Domingos Paciência vai lançar autobiografia com prefácio de José Mourinho

Domingos Paciência aproveitou a entrevista no programa 'Hora dos craques', no Porto Canal, para revelar que está para breve o lançamento de uma autobiografia. O prefácio está a cargo de José Mourinho e a obra contará ainda com o testemunho dos 10 jogadores que estiveram mais vezes em campo com o antigo avançado. Depois de referir que a autobiografia está pronta há dois anos, tendo ficado adiado o seu lançamento devido à pandemia, Domingos levantou a possibilidade de a apresentação vir a decorrer no Museu FC Porto.Entre os episódios contados na obra, certamente que haverá um capítulo dedicado ao inglês Bobby Robson, o técnico que mais marcou o antigo craque dos dragões."As duas épocas com Bobby Robson foram a melhor fase da minha carreira, duas épocas com muitos golos, e é a partir desse momento que consolido a carreira, passei a ser uma certeza do futebol. Tinha 24 ou 25 anos. Foram as minhas duas melhores épocas com um grande treinador. Hoje estamos a assistir ao que está a acontecer com o Sérgio Conceição no FC Porto, que está a valorizar os jogadores, é importante também um jogador gostar de um treinador, estar com o treinador, e sentir que ele o faz crescer, e o Bobby Robson fez-me crescer, pela forma como treinava, pela forma como liderava. Os próprios treinos iam de encontro àquilo que é o trabalho de um avançado, aprendi muito com o Bobby Robson, foi a melhor fase da minha carreira", recordou Domingos, assumindo também que Kostadinov foi o seu melhor parceiro no ataque dos portistas."Foram duas ou três épocas com o Kostadinov, ainda hoje as pessoas na cidade do Porto falam nessa dupla, porque marcou uma fase no FC Porto. Entendia-me perfeitamente com ele, dentro e fora do campo. Naquela altura saímos juntos, tomávamos café, havia mais convívio, mais amizade, são pessoas que nos marcam. Essa dupla nasce por acaso. Houve um jogo no Dínamo Bucareste e nessa altura tínhamos também o Stéphane Paille e o Madjer para a frente. O Paille foi expulso e o Madjer lesionou-se e ficámos sem avançados para o segundo jogo. O Artur Jorge lembrou-se de colocar mobilidade no ataque e ambos marcámos golos. A dupla começou aí e nunca mais saiu, também com o Carlos Alberto Silva e o Bobby Robson. Foi uma dupla que perdurou no tempo", lembrou Domingos, admitindo que atualmente seria mais difícil impor-se numa equipa como fez na altura, não obstante a qualidade técnica que tinha."Hoje teria mais dificuldades, porque no futebol trabalha-se muito a formatar, a forma de trabalhar está muito formatada, o futebol tem que se jogar rápido, tem que se executar rápido, o jogador tem de ser rápido na transição defensiva, a voltar a organizar. Onde é que entra a criatividade? Qual é o tempo que disponibilizam durante um treino para a criatividade, para que possamos ter o nosso produto, o jogador de futebol? Durante anos fui o único júnior que conseguiu entrar diretamente na equipa principal do FC Porto, porque não havia equipa B, era muito difícil um júnior entrar na equipa principal do FC Porto", lembrou Domingos, deixando um lamento relativamente à escassez de criativos no futebol atual."Agora há menos criativos, aquela criatividade que faz falta ao futebol, que os adeptos gostam. Quando existe um Deco ou um Alenitchev no meio-campo é meio caminho andado para poder desorganizar uma equipa, porque são fortes no um contra um. Hoje não se vê médios desses ou há muito poucos", constatou.