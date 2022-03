Domingos Paciência vê FC Porto "mais forte" na luta pelo título

Domingos Paciência considera o FC Porto o grande favorito à conquista do título. O antigo avançado dos dragões e treinador do Sporting acredita que os leões vão "continuar a pressionar no sentido de recuperar" a desvantagem de 6 pontos, mas diz que a equipa de Sérgio Conceição "está melhor" nesta fase da temporada. "Apesar de alguma sobrecarga, tudo leva a crer que o FC Porto possa conquistar o título", afirmou o antigo internacional.Falando à margem do Fórum da ANTF, em Leiria, o técnico assume que "seria uma tristeza enorme" se a Seleção Nacional falhasse o apuramento para o Mundial e aplaudiu a chamada de Vitinha. "Tem tido um crescimento sustentado e isso vê-se na dinâmica do jogo do FC Porto. É um jogador que faz parte do percurso das seleções e é natural que Fernando Santos esteja atento. O Vitinha tem enchido o campo com as suas exibições e esta chamada acaba por ser merecida", justificou Domingos.