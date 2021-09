FC Porto anuncia contratação de avançado senegalês

Doro Dabo, avançado senegalês de 18 anos, assinou este sábado contrato com o FC Porto, onde irá reforçar a equipa sub-19 dos dragões.

Em declarações ao site oficial da formação portista, o ponta-de-lança que chega proveniente do Sahel Atlantic FC, da Nigéria, mostrou-se "muito feliz" por ter assinado pelo clube da cidade Invicta, assumindo que o seu principal objetivo passa por chegar à equipa principal do FC Porto.

"Estou muito feliz. É um prazer vestir a camisola do FC Porto, um clube enorme com uma grande equipa. Já vencemos duas Ligas dos Campeões. Estou mesmo muito feliz. Sou um jogador que marca golos e já marquei muitos. Sou bom tecnicamente. Claro que ainda tenho por onde evoluir, mas também sou um jogador rápido. Os meus objetivos são conseguir chegar à equipa principal do FC Porto. Esse é mesmo o meu grande sonho e um dia espero conseguir fazer isso aqui", atirou o novo camisola '9' dos sub-19.

Já Jaime Magalhães, treinador dos sub-15 do FC Porto, assumiu que o clube vai tentar fazer do jovem avançado "um jogador à FC Porto". "Vamos tentar fazer dele um jogador à FC Porto. É esse o nosso objetivo, mostrar que somos campeões desde pequeninos que vencem desde pequeninos. Isso vai ser muito importante na vida dele e espero que tudo lhe corra bem. Estamos aqui para o ajudar em tudo o que ele possa necessitar, porque vai estar fora do seu país e a integração dele é muito importante. Certamente que terá muita gente à sua volta para lhe dar a mão e para o ajudar neste caminho que não será fácil. Espero que tudo lhe corra bem e desejo-lhe felicidades", concluiu.