Dossiê relativo à renovação de Mateus Uribe reabre em janeiro

Reacende-se a esperança de Mateus Uribe permanecer no FC Porto para lá de junho de 2023, altura em que termina o contrato que o internacional colombiano, de 31 anos, assinou com os dragões no verão de 2019. Segundo apurou Record, o médio está recetivo a aceitar a proposta que a SAD portista tem para lhe oferecer e que contempla mais três anos de ligação, até 2026.

Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o dossiê relativo a este processo reabre em janeiro, altura em que um dos principais representantes da empresa que agencia o jogador viajará até Portugal para reunir com a SAD do FC Porto, sendo que um outro já marcou presença na Invicta por altura da 35ª edição da gala Dragões de Ouro. Falta apenas perceber se o jogador terá direito a uma melhoria salarial ou se vai manter-se com o atual ordenado, que já é um dos mais elevados do plantel. Certo é que terá sempre direito a um prémio de assinatura, conforme é habitual nestes casos.

A continuidade de Uribe é também um desejo de Sérgio Conceição, treinador que lhe concedeu a titularidade praticamente desde que chegou ao FC Porto para substituir Herrera, quando o mexicano saiu para o Atlético Madrid a custo zero. O colombiano, de resto, também fica livre para assinar por outro clube a partir do próximo dia 1 de janeiro, mas está entusiasmado com a possibilidade de permanecer no Dragão, aliás, conforme já tinha expressado, em conferência de imprensa, no passado mês de setembro, antes da receção portista ao Club Brugge.

"Estou feliz aqui. Desde o primeiro momento que cheguei cá, a equipa técnica, jogadores, dirigentes e adeptos fizeram-me sentir como em casa", afirmou Uribe na referida ocasião.

Há três épocas e meia no FC Porto, o médio já é o colombiano que mais vezes vestiu de azul e branco em toda a história. Soma 149 aparições, tendo ultrapassado os registos dos compatriotas Jackson Martínez (136), Luis Díaz (125), Guarín (117), James Rodríguez (108), Falcão (87), Quintero (64), Renteria (6) e Quiñones (2).

A prova da importância que tem no coletivo portista, além do facto de integrar o lote de capitães de equipa, está igualmente expresso noutro número, como aquele que mostra que tem apenas cinco derrotas em 95 presenças no campeonato.