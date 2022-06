'Doutor Milagres' está de saída do FC Porto

Um ano depois de ter entrado no departamento de saúde do FC Porto, por indicação de Sérgio Conceição, o especialista em medicina tradicional chinesa, Paulo Araújo, está de saída, em final de contrato. Conhecido por ‘Doutor Milagres’, por recuperar jogadores com problemas físicos em tempo recorde, Paulo Araújo, que tem clínica no Porto, não foi até agora convidado a renovar a ligação ao FC Porto.