'Doutor Milagres' punido com 23 dias de suspensão por ter chamado "desonesto" a Hugo Miguel

Além de Luís Gonçalves , também Paulo Araújo, mais conhecido por 'Doutor Milagres', foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com uma suspensão, no caso de 23 dias, por ter sido considerado expulso por Hugo Miguel, após o apito final do Sp. Braga-FC Porto. Este elemento do departamento de saúde do FC Porto foi ainda condenado a pagar uma multa de 3.825 euros.Conforme Record havia antecipado na edição impressa desta quarta-feira, o relatório do árbitro referiu que Paulo Araújo dirigiu as seguintes palavras ao árbitro Hugo Miguel: "És um desonesto!".