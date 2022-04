'Doutor Milagres' reage à expulsão no Sp. Braga-FC Porto

Expulso por Hugo Miguel após o apito final do Sp. Braga-FC Porto, na pretérita jornada da Liga Bwin, Paulo Araújo, mais conhecido por 'Doutor Milagres', foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 23 dias de suspensão, além de multa no valor de 3.825 euros. Na noite desta quinta-feira, o mestre em medicina tradicional chinesa e elemento do Departamento de Saúde dos azuis e brancos reagiu à expulsão através da rede social Facebook."A respeito da minha expulsão no último jogo do nosso FC Porto, deixo aqui as palavras de uma referência do jornalismo português, o senhor senhor José Manuel Freitas: 'É uma boa notícia para futebol português que este árbitro tenha atingido limite de idade, é uma boa notícia, é uma boa notícia! Eu acho que este senhor é dos piores árbitros do futebol Português", escreveu Paulo Araújo, referindo-se às palavras proferidas pelo colunista de, no programa Liga D'Ouro da CMTV, na noite de ontem.A terminar, o 'Doutor Milagres' escreveu "Mama Sumae", que mais não é do que o grito de guerra dos comandos portugueses e significa o seguinte: "Aqui estamos, prontos para o sacrifício."Recorde-se que, segundo o relatório do árbitro, Paulo Araújo recebeu ordem de expulsão por se ter dirigido, assim, a Hugo Miguel: "És um desonesto".