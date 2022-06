'Doutor Milagres' salva casamento de Bruno Costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De saída do FC Porto, em final de contrato, o ‘Doutor Milagres’, Paulo Araújo, continua a ser requisitado por portistas, no caso a mulher de Bruno Costa. O médio casou-se anteontem e a esposa contou nas redes sociais como o mestre em medicina tradicional chinesa ‘salvou’ a cerimónia: "Uma dia antes do meu casamento acordei afónica. O mestre veio ao Algarve e salvou-me. Em poucas horas voltei a ter voz. Obrigado por cuidares de nós."