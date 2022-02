Como é habitual em dias de jogo grande, o clássico de ontem foi antecedido por uma coreografia especial realizada pelos adeptos da casa, com o auxílio de cartolinas azuis e brancas com a silhueta de um dragão.Na zona da claque Super Dragões foi também exibida uma tarja com a imagem de Jorge Nuno Pinto da Costa e com referência aos vários trofeús conquistados durante a sua presidência.