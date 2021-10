Dragão em modo eufórico

Há muito que o Estádio do Dragão não vivia uma jornada tão intensa, face aos danos causados pela pandemia que afastaram o público do futebol durante um largo período. Ontem, com o histórico AC Milan de volta à Invicta, e com permissão para estarem mais adeptos nas bancadas, foram 32.130 os espectadores que se deslocaram ao Dragão, a larga maioria para apoiar a equipa de Sérgio Conceição.

Excetuando algumas centenas que viajaram desde Itália atrás do AC Milan, os restantes foram incansáveis a carregar o FC Porto para a frente, havendo momentos em que mais parecia que o estádio estava lotado. O Dragão registou a maior enchente da época – frente ao P. Ferreira já tinha sido superada a barreira dos 22 mil adeptos – e fez recordar outras grandes noites europeias. Um apoio que os jogadores registaram e fizeram questão de agradecer no final do jogo.